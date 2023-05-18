Ученые из Университета Кейс Вестерн Резерв в США описали новый класс препаратов, которые на 100% контролируют уровень холестерина.

Ученые из Университетских больниц и Медицинской школы Университета Кейс Вестерн Резерв в США изобрели лекарство, которое на 100 % позволяет контролировать уровень холестерина.Новые препараты ингибируют с центральным элементом регуляции холестерина PCSK9 и снижают его уровень у животных на 70 %, – поясняют эксперты.Отмечается, что новые препараты могут стать хорошей заменой статинам, которые используются для снижения уровня холестерина, но они не всегда эффективны, а порой вызывают побочные эффекты.Ученые считают, что результаты исследования помогут и пациентам с раком.