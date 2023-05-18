Улицы Владимира в майские дни напоминают цветущий сад. Владимир утопает в цвету. Улицы областной...

Улицы Владимира в майские дни напоминают "цветущий сад".Владимир утопает в цвету. Улицы областной столицы в эти майские дни напоминают "город-сад".В центре города пышно цветут каштаны. Их соцветия напоминают белые свечи. Парки и скверы наполнены ароматом цветущей сирени. Настоящий "сиреневый остров" сейчас на Большой Московской. В окружении благоухающих кустарников - памятник Ленину. Горожане стараются запечатлеть "моменты мая". Сети наполнили "селфи в цвету". Неизменный центр притяжения- яблоневая аллея возле областного театра кукол. Здесь "пурпурная сказка"- цветение яблонь Недзвецкого.