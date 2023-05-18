В Москве скончался режиссер и актер Рустам Уразаев. Деятелю было 65 лет. Причины смерти Уразаева на данный момент не уточняются. Режиссер известен благодаря работе над такими проектами, как ..

В Москве скончался режиссер и актер Рустам Уразаев. Деятелю было 65 лет.Причины смерти Уразаева на данный момент не уточняются. Режиссер известен благодаря работе над такими проектами, как "Мент в законе", "Паутина", "Глухарь". Уразаев снимался в кино с 1974 года. Являлся членом Союза кинематографистов России.