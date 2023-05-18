За три дня на новом медицинском оборудовании провели обследование 10 пациентов. Первыми МРТ-аппарат опробовали пациенты, которые находятся на стационарном лечении. С начала недели

За три дня на новом медицинском оборудовании провели обследование 10 пациентов. Первыми МРТ-аппарат опробовали пациенты, которые находятся на стационарном лечении. С начала недели обследования бесплатно проходят посетители, которые получили направление врача. Валерий Янин, главный врач АРБ Открытие кабинета МРТ на базе сосудистого центра Александровской районной больницы – это важное и значимое для нас событие. Раньше