За три дня процедуру прошли 10 человек.

В Александровской районной больнице заработал новый МРТ-аппарат. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.С 10 мая в учреждении открыт кабинет магнитно-резонансной томографии. Он работает ежедневно с 8 до 20 часов.Сперва медики обследовали больных, находящихся в стационаре. С начала этой недели по направлению врача томографию проходят амбулаторные пациенты. За три дня процедуру прошли 10 человек.«Раньше пациентов направляли во Владимир. Теперь проводим исследования у нас», – подчеркнул главврач Валерий Янин.