В Гусь-Хрустальном продолжается строительство нового корпуса школы №15. На данный момент подрядчик завершает возведение второго этажа здания.

В Гусь-Хрустальном продолжается строительство нового корпуса школы №15. На данный момент подрядчик завершает возведение второго этажа здания.В новом корпусе будут учиться младшеклассники. Работы должны быть завершены к началу нового учебного года.«Подрядчик немного выбился из графика. Но сейчас набирает темп и старается, чтобы сдать объект к началу нового учебного года. Держу на постоянном контроле ход работ на этой стройке», - сообщил депутат Госдумы Игорь Игошин.