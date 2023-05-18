Проживание в нём может быть опасным.

В Коврове прокурор требует расселить двухэтажный аварийный дом на улице Лопатина, построенный в 1932 году. Об этом рассказали в прокуратуре Владимирской области.Мэрия утвердила срок, по которому жильцов должны расселить до 31 декабря 2028 года, но обследование показало, что износ конструкций составляет 73-75%. Проживание может быть опасным.Ведомство опротестовало постановление администрации. Чиновники отклонили протест. Тогда прокурор подал иск в суд. Дело находится на рассмотрении.