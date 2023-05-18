В Коврове ранним утром загорелся автосервис. Сегодня утром (18 мая, в 3:54) в Главное управление...

В Коврове ранним утром загорелся автосервис.Сегодня утром (18 мая, в 3:54) в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в автосервиса.Выяснилось, что загорелось здание на улице 1-ой Большой (дом № 60). Спасатели оперативно выехали на место происшествия.На момент прибытия подразделений уже наблюдался густой черный дым, сообщает пресс-служба МЧС России по Владимирской области.Специалисты оперативно сформировали 3 звена газодымозащитной службы для разведки и тушения пожара.В итоге пожарным удалось ликвидировать пожар на площади 200 кв. м. Но, увы, серьёзно пострадала внутренняя отделка, часть перекрытий и имущество.Информации о погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники и 19 человек личного состава. Причина утреннего происшествия устанавливается.Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области