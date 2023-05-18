Здание является памятником архитектуры.
В Лакинске реконструкция школы 1934 года постройки идёт с опережением графика. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома со ссылкой на местных чиновников.
Здание является памятником архитектуры. Несколько лет оно не эксплуатировалось.
В обновлённом корпусе откроют 14 классов, спортивный и актовый залы, столовую на 166 мест, библиотеку и медкабинет. На прилегающей территории возведут спортплощадки.
В стенах учреждения будут учиться начальные классы школы № 2.