Здание является памятником архитектуры.

В Лакинске реконструкция школы 1934 года постройки идёт с опережением графика. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома со ссылкой на местных чиновников.Здание является памятником архитектуры. Несколько лет оно не эксплуатировалось.В обновлённом корпусе откроют 14 классов, спортивный и актовый залы, столовую на 166 мест, библиотеку и медкабинет. На прилегающей территории возведут спортплощадки.В стенах учреждения будут учиться начальные классы школы № 2.