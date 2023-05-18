Он нанес ножевые ранения инспектору УФСИН, который пришел проверить его под домашним арестом.

Он нанес ножевые ранения инспектору УФСИН, который пришел проверить его под домашним арестом.18-летний молодой человек напал на сотрудника УФСИН, когда тот проверял соблюдение меры пресечения. Об этом сообщает .После инцидента парень скрылся с места преступления, теперь его разыскивает полиция. Пострадавший с ранением доставлен в больницу, пишут .Против нападавшего возбудили уголовное дело. Как отмечает телеканал , под домашний арест молодого человека также отправили за нападение на человека с ножом.