В Муроме 52-летний местный житель отправится в тюрьму за избиение обидчика супруги. Драма...

В Муроме 52-летний местный житель отправится в тюрьму за избиение обидчика супруги.Драма разыгралась 15 января текущего года во время застолья. Супружеская пара отдыхала и ничто не предвещало беды, но в какой-то момент к женщине стал приставать другой мужчина.Пресс-служба Муромского городского суда сообщает, что потерпевший вел себя аморально, а точнее — стал дотрагиваться до жены обвиняемого, откровенно приставать.Пытаясь защитить супругу, в ярости, муж полез в драку и накинулся на обидчика с ножом. Сообщается, что «подсудимый нанес потерпевшему удар ножом в шею, в результате которого последнему причинено телесное повреждение, приведшее к инфаркту головного мозга».Любопытно, что во время процесса — в суде потерпевший просил строго не наказывать подсудимого. Уточняется, что обвиняемый принёс свои извинения, а также денежные средства «в счет возмещения морального вреда». Но и это не помогло.Защитив супругу, чуть не убив «соперника», 52-летний житель города Мурома был приговорён к лишению свободы на 2 года и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.Фото: pxfuel.com