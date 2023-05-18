Он погиб 11 мая.

В Муроме похоронили 45-летнего капитана, погибшего в зоне СВО. Об этом сообщили в горадминистрации.Он родился в апреле 1978 года. Окончил школу №20. В ПУ №10 освоил профессию токаря. Окончил муромский медицинский колледж по направлению «стоматолог-ортопед». После срочной службы в бригаде железнодорожных войск в Муроме, поступил в Санкт-Петербургский военно-транспортный университет. В звании лейтенанта вернулся в муромскую бригаду.В начале сентября прошлого года отправился в ЛНР. Погиб 11 мая. Подробности не раскрываются. Панихида состоялась у памятника «Скорбящий ангел» на улице Московской. Тело офицера предали земле на Вербовском кладбище.