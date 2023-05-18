В деревне Старые Омутищи гастрабайтер попытался похитить 13-летнюю девочку, но ее успела отбить ее мама. Мы пообщались с женщиной и узнали историю из первых уст. Инцидент произошел днем 15 мая.

В деревне Старые Омутищи гастрабайтер попытался похитить 13-летнюю девочку, но ее успела отбить ее мама. Мы пообщались с женщиной и узнали историю из первых уст. Инцидент произошел днем 15 мая. Ребенок возвращался домой со школы к бабушке. Нападение случилось недалеко от дома. Ирина, мама пострадавшей девочки Возле дома на нее напал этот. Схватил ее, она