В посёлке Головино Владимирской области на пожаре пострадала местная жительница. Стало известно,...

В посёлке Головино Владимирской области на пожаре пострадала местная жительница.Стало известно, что 17 мая (в дневное время) в посёлке Головино загорелся многоквартирный дом. Местные жители сообщили о пожаре в ГУ МЧС России по Владимирской области около 13:00 часов дня.На момент прибытия подразделений наблюдалось сильное задымление из окна на 2-ом этаже.Специалистами было сформировано 1 звено газодымозащитной службы для поиска очага, тушения огня и спасения людей.Пожарным удалось оперативно ликвидировать пожар на площади 8 кв. метров. Уточняется, что сгорела внутренняя отделка квартиры и имущество.Пресс-служба МЧС России по Владимирской области также информирует, что на пожаре пострадала женщина 1948 года рождения. Очевидцы сообщают, что женщина успела получить ожоги, она была госпитализирована. Но при этом были спасены ещё 2 человека.Причина произошедшего устанавливается. По предварительной информации к возгоранию могло привести неосторожное обращение с огнём при курении.Известно, что к ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники и 7 человек личного состава.Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области