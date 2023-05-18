Лыбедьскую магистраль во Владимире перекроют из-за «Зеленого марафона». Он пройдет 20 мая. Движение транспорта на участке от Ерофееского спуска до улицы Усти-на-Лабе будет ограничено с 8

Лыбедьскую магистраль во Владимире перекроют из-за «Зеленого марафона». Он пройдет 20 мая. Движение транспорта на участке от Ерофееского спуска до улицы Усти-на-Лабе будет ограничено с 8 утра до 14 часов. В мэрии предупреждают автомобилистов и предлагают пути объезда – по улице Луначарского, Горького, Мира и Усти-на-Лабе. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!