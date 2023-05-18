Решение приняла инспекция госохраны объектов культурного наследия.

Владимирская область передала РПЦ усадьбу Салтыковой и Никольскую церковь. Решение приняла инспекция госохраны объектов культурного наследия.Бывший особняк Салтыковой находится в селе Черкутино. В апреле здание главного дома с флигелем передано в безвозмездное пользование Владимирской Епархии. Здание обретает новую жизнь в качестве подворья одного из женских монастырей.А вот в Никольской церкви в начале XIX века служил отец выдающегося государственного деятеля Михаила Сперанского. Теперь храм и Часовня стали собственностью РПЦ.