Он снял её с балкона второго этажа во время пожара.

Во Владимире пожарный в свободное от службы время спас 75-летнюю бабушку из огня. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Владимирской области.Днём 17 мая в ведомство поступило сообщение о возгорании посёлке Головино Судогодского района. О ЧП сообщил сотрудник пожарно-спасательной части №2 города Владимира Денис Шикель.«В свободное от работы время он находился в гостях у отца. Выйдя на улицу, мужчина увидел клубы дыма с балкона квартиры на втором этаже и заметил силуэт человека. Денис бросился на помощь. Вместе с товарищем Олегом Евстроповым они сняли пенсионерку с балкона. Женщина успела получить ожоги и была госпитализирована в больницу», - рассказали в ведомстве.Прибывшие на место спасатели эвакуировали из задымлённых квартир ещё двух жильцов. Площадь пожара составила 8 квадратных метров. По предварительным данным, к ЧП привело неосторожное обращение с огнём при курении пострадавшей. Во время задымления в квартире пенсионерки сработал автономный пожарный извещатель, который разбудил её.На место происшествия выезжали три единицы техники и 7 сотрудников МЧС.