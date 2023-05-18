Власти Гусь-Хрустального призывают жителей активнее голосовать за проекты благоустройства. Жителей...

Власти Гусь-Хрустального призывают жителей активнее голосовать за проекты благоустройства.Жителей Гусь-Хрустального призывают активнее голосовать за проект благоустройства территории, прилегающей к стадиону "Центральный" на улице Интернациональной.На выбор два варианта - первый с фонтаном, второй - с качелями и навесом. Особый акцент сделан на озеленении. Для реализации, проект должен набрать больше шести с половиной тысяч голосов.Проголосовать можно с помощью кьюар-кода, на сайте загородсреда.ру и с помощью волонтёров, которые будут обходить городские организации.Добавим, сейчас начались подготовительные работы на другом объекте, проект которого жители Гусь- Хрустального выбирали в прошлом году - это территория от здания Службы единого заказчика до памятника Ленину.