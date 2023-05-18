Новый прокурор области обозначил принципы своей работы на новом посту. Иван Грибов провел первую после своего назначения пресс-конференцию. 6 канал поинтересовался – намерен ли новый глава

Новый прокурор области обозначил принципы своей работы на новом посту. Иван Грибов провел первую после своего назначения пресс-конференцию. 6 канал поинтересовался – намерен ли новый глава надзорного ведомства работать в том же ключе, как и его предшественник Владислав Малкин? На что прозвучал следующий ответ. Алексей Домнин, корреспондент 6 канала Более того, я помню, присутствовал