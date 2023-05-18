Во Владимире в Доме дружбы торжественно наградили лучших педагогов и наставников 2023-го года. В...

Во Владимире в Доме дружбы торжественно наградили лучших педагогов и наставников 2023-го года.В конкурсе участвовали 53 учителя со всего региона. В очном этапе за звание лучшего боролись 12 учителей-предметников. Среди них абсолютной победительницей стала Марина Булгакова - учитель английского языка школы №9 Вязников. Кроме главной награды, она завоевала приз детского жюри и победила в номинации "профессионал".Также лучшие названы в категориях: учитель-наставник, педагог-воспитатель, - психолог, - дефектолог, дебют и "сердце отдаю детям". Все они получили статуэтки журавлей и ценные подарки. Победительница представит область на федеральном уровне.- Честно, это неожиданно. Я ещё пребываю в таком приятном шоке. Предмет у нас не из легких, так скажем. Не всегда удается детям, так скажем, наговорить что-то. Если уж не знаешь, то не знаешь. На самом деле у нас все элементарно и просто: если начинать с самого начала и последовательно действовать, то ты добьешься успеха.