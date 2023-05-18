Подсудимый – житель Кабардино-Балкарской Республики, он переехал в Александровский район и купил там дом. Вместе с неизвестными помощниками он оборудовал лабораторию и больше года

Подсудимый – житель Кабардино-Балкарской Республики, он переехал в Александровский район и купил там дом. Вместе с неизвестными помощниками он оборудовал лабораторию и больше года производил наркотики. Как сообщили в прокуратуре, преступников арестовали в сентябре 2021 года. Из нарколаборатории полицейские изъяли более 670 килограммов мефедрона, а также вещества, из которых его производили. После задержания мужчин, полицейским