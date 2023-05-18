33-летний местный житель подозревается в совершении более 10 мошенничеств, сообщили в УМВД. Установлено, что с марта по сентябрь прошлого года, подозреваемый заключал договоры с клиентами на

33-летний местный житель подозревается в совершении более 10 мошенничеств, сообщили в УМВД. Установлено, что с марта по сентябрь прошлого года, подозреваемый заключал договоры с клиентами на производство и установку кухонных гарнитуров. Мужчина получил от 13 клиентов более 3 миллионов рублей, но свои обязательства не выполнил. Полиция обыскала жилище подозреваемого, там обнаружили более 200 тысяч рублей,