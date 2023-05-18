Его обвиняют в 10 эпизодах мошенничеств.

Во Владимире мебельщик обманул 13 клиентов на 3 млн рублей. Об этом рассказали в УМВД по Владимирской области.Полиция задержала 33-летнего мужчину, которого обвиняют в 10 эпизодах мошенничеств. С марта по сентябрь 2022 года аферист заключил с владимирцами договоры на производство и установку кухонных гарнитуров. Получив от 13 клиентов более 3 млн рублей, злоумышленник кинул их.Во время обыска у фигуранта изъяли документы и 200 тысяч рублей. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.