Владимирцы заметили милое семейство в центре города – мама-утка перевела утят через дорогу, не обращая внимания на людей. Ранее подобная картина была запечатлена возле Соловьиного пруда у

Владимирцы заметили милое семейство в центре города – мама-утка перевела утят через дорогу, не обращая внимания на людей. Ранее подобная картина была запечатлена возле Соловьиного пруда у ВлГУ, а еще – в Загородном парке. Одна ли это странствующая утка или несколько разных – неизвестно. В этом году природа проснулась рано и птицы вывели птенцов раньше,