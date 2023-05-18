Во Владимирских школах в рамках проекта «Историческая память» проходит цикл викторин «Хроника...

Во Владимирских школах в рамках проекта «Историческая память» проходит цикл викторин «Хроника подвига».Во владимирских школах, в рамках проекта «Единой России» «Историческая память» проходит цикл викторин «Хроника подвигов». Накануне интеллектуальные состязания прошли в школах №33 и №29.- Сегодня на базе школы прошло очень интересное мероприятие — это викторина, которая посвящена событиям Великой Отечественной войны «Ворошиловский стрелок». И проведена она в рамках проекта партии «Единая Россия» с учащимися 10 класса нашей школы. Очень хорошее мероприятие, самое главное, чтобы ребята помнили о том подвиге Советского народа, который был тогда, в годы Великой Отечественной войны, и главное, чтобы это больше никогда не повторялось, чтобы над нами было мирное небо. Спасибо партии за проведенное мероприятие.Екатерина Плышевская, директор школы № 29 города Владимира:- Победителям игр вручили памятные подарки и дипломы. Проведение цикла викторин «Хроника подвигов» будет продолжаться. Один из организаторов проекта, руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России» Иван Осипов отметил высокий уровень знаний школьников.Иван Осипов, руководитель регионального исполнительного комитета "Единой России":- Мы считаем очень важным, чтобы подрастающее поколение знало о своей истории, о подвиге наших дедов и прадедов, понимало, с чем пришлось бороться нашим предкам, что такое фашизм и каково его лицо. Знание истории помогает лучше понимать, к чему мы идём, лучше видеть свои перспективы, понимать и оценивать ситуацию в настоящем. Мы считаем это очень важным проектом и наши занятия, наши викторины вызывают неподдельный интерес среди подрастающего поколения, среди школьников и студентов.