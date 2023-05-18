С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 185653 владимирцев.

Во Владимирской области 18 мая выявлен 21 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 2 человек. Ещё по 3 человека подхватили опасный вирус в Ковровском, Гусь-Хрустальном и Селивановском, по 2 - в Гороховецком и Меленковском, по 1 - в Кольчугинском, Александровском, Камешковском, Вязниковском и Муромском районах, а также в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 185653 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 51413 заболевших во Владимире, 21978 - в Ковровском районе и 20165 - в Муроме.