Во Владимирской области был украден автопогрузчик за 1 700 000 рублей. В начале мае текущего года...

Во Владимирской области был украден автопогрузчик за 1 700 000 рублей.В начале мае текущего года в дежурную часть ОМВД России по Петушинскому району обратился представитель одного из предприятий. Как оказалось, с частной территории были украдены автопогрузчик и генератор.Выяснилось, что к данному преступлению причастен ранее судимый 31-летний местный житель. Он как раз «недавно устроился» на подработку в организацию.В итоге мужчина был задержан. И он дал признательные показания, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Как оказалось, кража произошла в выходной. Обвиняемый пришел на территорию предприятия и, воспользовавшись отсутствием охраны, вывез автопогрузчик и генератор (его он сразу «реализовал»). Далее встал вопрос — куда же спрятать технику. В итоге злоумышленник решил отвезти автопогрузчик в лесополосу. Там его и обнаружили полицейскими.В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам «кражи». Подозреваемого заключили под стражу.Фото: pxfuel.com