Во Владимирской области летом будет разрешено купаться в 42 местах, для сравнения, в том году было открыто 40 пляжей. Предстоящий купальный сезон обсудили на совещании в МЧС. По данным

Во Владимирской области летом будет разрешено купаться в 42 местах, для сравнения, в том году было открыто 40 пляжей. Предстоящий купальный сезон обсудили на совещании в МЧС. По данным спасателей, прогнозируется рост числа отдыхающих у воды. В связи с этим в тревожном ведомстве решили увеличить количество разрешенных мест для купания. Что касается неофициальных пляжей –