Как правило, это классическая история: «ваш родственник попал в ДТП».

Во Владимирской области мошенники втягивают детей в дистанционные афёры. Об этом рассказали в УМВД по Владимирской области.Преступники активно вовлекают в свои схемы подростков, заманивая «лёгким и быстрым» заработком. Как правило, это классическая история: «ваш родственник попал в ДТП». Юноше предлагают стать курьером: пришёл, забрал деньги, перевёл, получил свою долю. Однако в погоне за деньгами молодые люди чаще получают не кэш, а наручники на запястьях и уголовное дело.Так, в феврале во Владимире был задержан 15-летний парень, который помог телефонным мошенникам обмануть горожан. Весной вязниковские опера взяли 16-ти и 17-летнего юношей. А в сети киржачских полицейских попала 16-летняя москвичка. Все они стали фигурантами дел о мошенничестве.Добавим, что за прошедшую неделю во Владимирской области совершено более 60 преступлений с использованием IT-технологий, а материальный ущерб превысил 20 млн рублей.