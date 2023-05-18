Госкомпания выставила на торги почти 14 га территорий в деревне Вяткино.

Во Владимирской области на землях ДОМ.РФ построят более 60 тысяч квадратных метров жилья. Госкомпания на торги почти 14 га территорий в деревне Вяткино.Вокруг зоны расположены частные дома, лес, рядом проходит трасса Р-132. На 32 участках планируется возвести недвижимость, детские и спортивные площадки, обустроить инфраструктуру, заняться благоустройством.Победитель аукциона передаст часть построенных помещений институту развития.Заявки принимаются до 17 июля, а сам тендер пройдёт 21 июля.