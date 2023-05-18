Во Владимирской области отца, который не платил алименты, приговорили к реальному сроку. Речь идёт...

Во Владимирской области отца, который не платил алименты, приговорили к реальному сроку.Речь идёт про город Вязники. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, установлено, что мужчина, в период с ноября по май 2022 года уклонялся от выплат алиментов, лишив тем самым своей дочки права на «достойное родительское материальное обеспечение».В итоге Вязниковским городским судом был вынесен суровый приговор. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.157 УК РФ («неуплата родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей»).Виновному назначено 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.Фото: pxfuel.com