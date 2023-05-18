Во Владимирской области отца, который не платил алименты, приговорили к реальному сроку.
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Во Владимирской области отца, который не платил алименты, приговорили к реальному сроку.
Речь идёт про город Вязники. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, установлено, что мужчина, в период с ноября по май 2022 года уклонялся от выплат алиментов, лишив тем самым своей дочки права на «достойное родительское материальное обеспечение».
В итоге Вязниковским городским судом был вынесен суровый приговор. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.157 УК РФ («неуплата родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей»).
Виновному назначено 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Фото: pxfuel.com