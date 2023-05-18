Во Владимирской области охотнику назначили крупный штраф за убийство косули. Как сообщает...

Во Владимирской области охотнику назначили крупный штраф за убийство косули.Как сообщает пресс-служба Фрунзенского районного суда города Владимира, рассмотрен иск прокурора о «взыскании вреда вследствие незаконной добычи дикого животного».Выяснилось, что в ночь с 17 на 18 октября 2021 года, без соответствующего разрешения, мужчина застрелил самца косули на территории охотничьего хозяйства «Павловское» Ковровского района.В связи с этим прокурор просил взыскать с недобросовестного охотника «размер вреда вследствие незаконной добычи дикого животного», а конкретно — 80 000 рублей в бюджет РФ.Ответчик в судебном заседании с иском согласился. И 2-го мая 2023 года решением Фрунзенского районного суда требования Ковровского городского прокурора были удовлетворены. В счет возмещения вреда («вследствие незаконной добычи дикого животного») вся сумма была оперативно оплачена.Фото: pxfuel.com