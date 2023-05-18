Во Владимирской области после вмешательства прокуратуры четырёхлетний ребёнок-инвалид был обеспечен...

Во Владимирской области после вмешательства прокуратуры четырёхлетний ребёнок-инвалид был обеспечен средствами реабилитации.Житель Гусь-Хрустального района обратился в прокуратуру по вопросу нарушения законодательства о социальной защите инвалидов.В ходе разбирательства установлено, что согласно индивидуальной программе реабилитации его четырёхлетнему сыну-инвалиду необходимы опора для сидения, ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, опора для стояния. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Несмотря на то, что заявление родителей ребенка поступило в Управление социального страхования Российской Федерации города Гусь-Хрустальный более полугода назад, малыш указанные устройства не получил.Прокурором внесено представление руководителю Управления Фонда социального страхования. По результатам рассмотрения мальчик был обеспечен необходимыми техническими средствами реабилитации.Фото pxfuel.com