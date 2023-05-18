Соревнования проведут в Вязниках с 19 по 21 мая. Наш регион представят 8 спортсменов. Всего на чемпионат приедут 130 человек из разных регионов России, мужчины и женщины 2004 года рождения и старше.

Соревнования проведут в Вязниках с 19 по 21 мая. Наш регион представят 8 спортсменов. Всего на чемпионат приедут 130 человек из разных регионов России, мужчины и женщины 2004 года рождения и старше. Они будут соревноваться в трех дисциплинах: кросс-многодневный, кросс-марафон и кросс-классика. Чемпионат организуют Министерство спорта РФ, Федерация спортивного ориентирования и Министерство Физической культуры и