Во Владимирской области прокурор Коврова требует расселить жильцов из опасного...

Во Владимирской области прокурор Коврова требует расселить жильцов из опасного дома.Многострадальный двухэтажный дом № 1 по улице Лопатина (ещё 1932 года постройки!) находится в аварийном состоянии. И он подлежит срочному сносу из-за своего «физического износа», сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.Удивляет, что постановлением администрации Коврова срок расселения дома указан: «… до 31 декабря 2028 года».Обследование здания же показало, что износ несущих и ограждающих конструкций здания составляет более 73 - 75 %:«… И достиг недопустимого уровня. Проживание в таком доме может быть опасным» - отмечают в региональной прокуратуре.Сообщается, что по результатам проверки прокурором на указанное выше постановление принесён протест. Он, в свою очередь, администрацией города был отклонен.Но прокурором в Ковровский городской суд вновь направлено исковое заявление о возложении на администрацию обязанности - отселить собственников помещений в безопасное жильё.В данный момент исковое заявление находится на рассмотрении.Фото: pxfuel.com