Во Владимирской области прокурор Коврова требует расселить жильцов из опасного...
Во Владимирской области прокурор Коврова требует расселить жильцов из опасного дома.
Многострадальный двухэтажный дом № 1 по улице Лопатина (ещё 1932 года постройки!) находится в аварийном состоянии. И он подлежит срочному сносу из-за своего «физического износа», сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Удивляет, что постановлением администрации Коврова срок расселения дома указан: «… до 31 декабря 2028 года».
Обследование здания же показало, что износ несущих и ограждающих конструкций здания составляет более 73 - 75 %:
«… И достиг недопустимого уровня. Проживание в таком доме может быть опасным» - отмечают в региональной прокуратуре.
Сообщается, что по результатам проверки прокурором на указанное выше постановление принесён протест. Он, в свою очередь, администрацией города был отклонен.
Но прокурором в Ковровский городской суд вновь направлено исковое заявление о возложении на администрацию обязанности - отселить собственников помещений в безопасное жильё.
В данный момент исковое заявление находится на рассмотрении.
Фото: pxfuel.com