В период с 19 по 22 мая на территории региона прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций

Во Владимирской области установлен 4 класс пожарной опасности. Об этом предупредили в МЧС.В период с 19 по 22 мая на территории региона прогнозируется вероятность возникновения ЧС, связанных с возникновением природных пожаров, возгоранием частных домов и хозпостроек. Ожидается увеличение числа ЧП на воде. Увеличивается риск повреждения сельскохозяйственных растений и плодово-ягодных культур.Власти напоминают, что в области введён особый противопожарный режим, который означает:- запрет на посещение лесов;- ограничение на въезд в лес на машинах;- запрет на разведение костров, проведение пожароопасных работ, сжигание мусора и сухой травы.Основная причина распространения пламени - это несвоевременный вызов пожарных. В случае возникновения огня следует звонить «01» и «101».