Во Владимирской области, в рамках проекта Больше, чем путешествие, в поездки отправились более...

Во Владимирской области, в рамках проекта "Больше, чем путешествие", в поездки отправились более ста тысяч человек.В регионе продолжается реализация проекта "Больше, чем путешествие" - старт ему дал губернатор, Александр Авдеев. Напомню, наша область вошла в число тринадцати пилотных территорий России, где разрабатывают новые пешеходные маршруты.На Первом туристическом слёте, который прошёл на днях в Пятигорске, в числе восьмидесяти двух делегаций отметилась и наша - во главе с заместителем министра образования и молодёжной политики региона Еленой Яниной. Члены делегации поделились опытом создания в регионе новых туристических маршрутов для молодёжи. Главное - сделать их интересными для молодых людей, подчеркнула Елена Янина.Добавлю, программу "Больше, чем путешествие", создали два года назад. За это время в поездки отправились больше ста тысяч человек.