Во Владимирской области в выходные дни ожидается похолодание и дожди. По прогнозу руководителя...

Во Владимирской области в выходные дни ожидается похолодание и дожди.По прогнозу руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда 20 мая летнее тепло ненадолго покинет Владимирский регион. Температура воздуха понизится до + 17..22 градусов. После очень теплых дней это может показаться заметным похолоданием, добавил синоптик."Изменения начнутся уже в пятницу. Пройдет холодный фронт, вместе с ним небольшие осадки, температура понизится на 4 градуса. Будет плюс 20-22 градуса, но это еще повыше нормы, а вот в выходные вернется уже майская погода", - сказал он.Уже в среду и четверг ожидается высокая температура - до + 25..26 градусов.По словам Вильфанда, в субботу и воскресенье прогнозируется плюс 17-22 градуса, без дождей.Фото pxfuel.com