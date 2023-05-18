Во Владимирской области вынесен приговор 60-летнему жителю Гусь-Хрустального, который пытался...

Во Владимирской области вынесен приговор 60-летнему жителю Гусь-Хрустального, который пытался наехать на полицейских.Пьяный водитель, пытаясь скрыться, решил в буквальном смысле - наехать на полицейских.Об этой истории рассказали в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области.26 июня 2022 года (около 1 часа ночи) обвиняемый, находясь в алкогольном опьянении, на квадроцикле умышленно наехал на сотрудника ППС МО МВД России «Гусь-Хрустальный».Сообщается, что у полицейского были «телесные повреждения, повлекшие легкий вред здоровью».Попытка наезда на второго сотрудника полиции, к счастью, не увенчалась успехом. Правда, повреждения получил автомобиль полицейских.С учетом всех обстоятельств, суд города Гусь-Хрустальный назначил мужчине наказание в виде 3 лет и 7 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.Фото: pxfuel.com