Во Владимирской области загорелись дачные дома.
Сегодня (18 мая) в 14:16, как сообщает...
Во Владимирской области загорелись дачные дома.
Сегодня (18 мая) в 14:16, как сообщает региональная пресс-служба МЧС России, поступил звонок из села Новое Кольчугинского района.
Выяснилось, что загорелись два частных дома и хозяйственные постройки. Существовала угроза перехода пламени и на другие строения.
Спасателям удалось оперативно ликвидировать огонь на площади — 309 кв метров.
К счастью, люди успели выбежать из домов. Пострадавших нет.
На пожаре работали 9 единиц техники и 24 человека.
Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает, что на территории региона действует 4 класс пожарной опасности. Будьте внимательны! При таких погодных условиях даже небольшое возгорание может привести к крупному пожару.
Фото: официальный телеграм-канал МЧС России по Владимирской области