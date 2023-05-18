Во Владимирской области загорелись дачные дома. Сегодня (18 мая) в 14:16, как сообщает...

Во Владимирской области загорелись дачные дома.Сегодня (18 мая) в 14:16, как сообщает региональная пресс-служба МЧС России, поступил звонок из села Новое Кольчугинского района.Выяснилось, что загорелись два частных дома и хозяйственные постройки. Существовала угроза перехода пламени и на другие строения.Спасателям удалось оперативно ликвидировать огонь на площади — 309 кв метров.К счастью, люди успели выбежать из домов. Пострадавших нет.На пожаре работали 9 единиц техники и 24 человека.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает, что на территории региона действует 4 класс пожарной опасности. Будьте внимательны! При таких погодных условиях даже небольшое возгорание может привести к крупному пожару.Фото: официальный телеграм-канал МЧС России по Владимирской области