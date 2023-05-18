Волонтёры энергетической компании собрали крупную партию пластиковых крышечек. Школьники и...

Волонтёры энергетической компании собрали крупную партию пластиковых крышечек.Школьники и воспитанники детских садов Владимирской области активно включились в экологическую деятельность молодёжного актива «Энергосбыт Волга». Юные волонтёры собрали ещё одну рекордную партию пластиковых крышечек.Самыми инициативными стали учащиеся Серебровской, Мирновской и Новкинской школ Камешковского района и воспитанники детского сада №10 города Владимира.- Педагоги и учащиеся школ Камешковского района подключились к нашей экологической акции в прошлом году. В декабре благодаря ребятам компания «Энергосбыт Волга» направила на переработку крупную партию «добрых крышечек». В этом году наши юные волонтёры решили побить свой рекорд, - подчеркнула начальник клиентского офиса «Камешковский» Оксана Янкова.Сотрудники компании передадут собранное вторсырьё региональному оператору ООО «Хартия», официальному техническому партнёру всероссийского эколого-благотворительного проекта «Добрые крышечки». Далее партия крышечек отправится на переработку, а вырученные средства пойдут на помощь детям по всей стране.- Молодёжный актив «Энергосбыт Волга» много работает с подрастающим поколением. Мы поддерживаем экологические инициативы ребят, проводим открытые уроки и квесты по энергосбережению в школах и летних лагерях отдыха. В этом году мы запустили новый формат – эко-игру для воспитанников детских садов, - рассказала председатель молодёжного актива компании Валерия Кузьмина.Организаторы акции говорят "Спасибо!" всем участникам экологических акций. "Вместе мы делаем Владимирскую область чище и помогаем тем, кто в этом нуждается!" - подчёркивают они.Фото: pxfuel.com