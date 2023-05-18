Жертвами мошенничества во Владимирской области чаще всего становятся несовершеннолетние. Несмотря...

Жертвами мошенничества во Владимирской области чаще всего становятся несовершеннолетние.Несмотря на профилактические меры, проводимые органами внутренних дел, в регионе продолжают регистрироваться случаи дистанционного мошенничества. За прошедшую неделю на территории Владимирской области совершено более 60 преступлений с использованием IT-технологий. Материальный ущерб превысил 20 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Полицейские отмечают, что преступники ради своей выгоды используют самые различные способы. Легко и быстро заманивают несовершеннолетних в мошеннические схемы.Как аферисты вовлекают молодежь в преступную деятельность?Как правило, подростков вовлекают в классическую мошенническую схему: «Ваш родственник попал в ДТП», в которой подростку предлагается работа в качестве курьера. Предложения такого рода распространяются в социальных сетях: пришел, забрал, перевел, плюс процент так называемых «комиссионных» от суммы себе. Однако такую противоправную деятельность курьеров сотрудники полиции пресекают очень быстро.В феврале текущего года во Владимире был задержан 15-летний местный житель, который помог телефонным мошенникам обмануть доверчивых людей. Несовершеннолетний оказался в поле зрения оперативников УМВД России по городу Владимиру. После того, как в полицию обратилась пожилая женщина, у которой он забрал более 100 000 рублей после звонков от неизвестных, требовавших деньги за «освобождение родственника от ответственности за ДТП». Когда полиция задержала подростка прямо у банкомата при попытке перевода денег, он рассказал, что так называемую «подработку» в качестве курьера нашел на интернет-форуме.Оперативники Отделения МВД России по Киржачскому району задержали 16-летнюю москвичку, которая, согласившись на работу курьером, похитила по вышеописанной мошеннической схеме 100 000 рублей у жительницы Киржача. Деньги девушка перевела на указанные аферистами счета, оставив 10% от суммы себе.Подростки хотели «легкого и быстрого» заработка, а в итоге стали соучастниками преступлений и поэтому понесут ответственность.Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют молодому поколению избегать сомнительных предложений, выбирать легальные возможности для работы и не портить себе будущее.На фото: переписка одного из подозреваемых в мошенничестве подростков.Фото: pxfuel.com