Житель Владимира подозревается в мошенничестве. Обещал сделать 13 кухонных гарнитуров, но взятых...

Житель Владимира подозревается в мошенничестве.Обещал сделать 13 кухонных гарнитуров, но взятых обязательств не выполнил. Житель Владимира подозревается в мошенничестве - возбуждено уголовное дело.Установлено, что с марта по сентябрь прошлого года злоумышленник заключил с клиентами своей фирмы договоры на производство и установку кухонных гарнитуров, получив за это более 3 миллионов рублей. Но дальше обещаний дело не пошло.В результате обыска у подозреваемого изъяты бумаги и деньги - более двухсот тысяч. Расследование продолжается.