В мэрии запустили общественный опрос жителей на тему общественного транспорта. Мероприятие анонимное – любой может принять участие в опросе и выразить собственное мнение. Перейти к опросу:

В мэрии запустили общественный опрос жителей на тему общественного транспорта. Мероприятие анонимное – любой может принять участие в опросе и выразить собственное мнение. Перейти к опросу: https://respondeo.ru/ Напомним, для Владимира будут разрабатывать новую систему автобусов и троллейбусов. В администрации города подчеркнули, что готовы рассмотреть изменение маршрутной схемы, которая не менялась с 2000 года. На это