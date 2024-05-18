Владимирским выпускникам напоминают, что внесены изменения в расписание ГИА. Экзамены выпускники...

Владимирским выпускникам напоминают, что внесены изменения в расписание ГИА.Экзамены выпускники школ начнут сдавать уже с 21 мая. При этом ЕГЭ сдаст около 5 400 человек, а ОГЭ – более 14 000 учеников из нашего региона.В этом год выпускники 11 классов получили возможность:- изменить уровень сдачи ЕГЭ по математике с базового на профильный или наоборот без указания причин;- изменить или дополнить перечень учебных предметов в форме ЕГЭ. При этом дополнительно сдать физику или математику профильного уровня можно без подтверждающих уважительную причину документов;- изменить сроки участия в экзаменах при подтверждении уважительных причин;- пересдать один из предметов по выбору самого ученика.Пересдачи состоятся ориентировочно 4 и 5 июля.Напомним, с инициативой дать детям второй шанс выступил Президент РФ Владимир Путин.Важно: Для участников экзаменов с ограничениями по здоровью будут обеспечены условия с учётом индивидуальных особенностей. Кроме того, им можно изменить форму госаттестации с ЕГЭ на ГВЭ-11 и наоборот.Согласно внесенным изменениям, как сообщают в пресс-службе администрации Владимира, основной период и резервные дни ЕГЭ – 2024 пройдет в следующие сроки:Основной период23 мая (четверг) – география, литература, химия;28 мая (вторник) – русский язык;31 мая (пятница) – ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня;4 июня (вторник) – обществознание, физика;7 июня (пятница) – иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) (устная часть), информатика;8 июня (суббота) – иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) (устная часть), информатика;11 июня (вторник) – биология, иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) (письменная часть), история.;Резервные дни определены с 13 июня по 5 июля. А также внесены изменения, которые дают возможность пересдать ЕГЭ по одному учебному предмету и использовать эти результаты для поступления уже в текущем году.Важно! Для пересдачи ЕГЭ по одному учебному предмету по выбору отведены два резервных дня – 4 и 5 июля. При этом будет засчитан результат ЕГЭ, полученный повторно, а первый результат ЕГЭ – аннулирован.Заявления на пересдачу ЕГЭ будут приниматься с 26 июня по 1 июля 2024 года включительно.Фото: Архив ГТРК «Владимир»