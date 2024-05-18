В рамках акции «Сад памяти» было высажено 20 тыс саженцев.

В Кольчугинском районе, недалеко от деревни Конышево Беречинского участкового лесничества, прошла международная акция "Сад памяти". В ходе этого мероприятия 18 мая участники высадили 20 тысяч саженцев ели на площади 4,5 гектара, чтобы почтить память погибших героев. Эту информацию распространило министерство лесного хозяйства Владимирской области.Также в апреле было проведено высадка 19,8 тысяч саженцев сосны на территории двух лесничеств во Владимирской области. Приблизительно 10 тысяч молодых деревьев были размещены на площади 2 гектара в Курловском лесничестве, а оставшиеся 9,8 тысячи саженцев были посажены под Вязниками.