Астрологический прогноз на 18 мая. Луна в Деве поможет быстро переключаться между...

Астрологический прогноз на 18 мая. Луна в Деве поможет быстро переключаться между деламиПродолжаем нашу «звездную рубрику». Чем следует заняться, а чего стоит избегать в весеннюю субботу?Ответить на вопросы поможет Анна Прохорова — астролог-консультант.В субботу, 18 мая 2024 года, в утренние часы Луна в Деве благоприятно влияет на домашние хлопоты. В этот день получится переключаться между делами быстро и эффективно, планомерно завершая один пункт из списка дел за другим, даже если перед этим кажется, что домашней работе нет конца и края.С 14 часов Луна перейдет в Весы под управлением Венеры в соединении с Ураном. Рекомендуем заняться покупками или сходить в салон красоты. Можно позволить себе эксперименты с внешностью, главное — придерживаться меры.Если же для вас это время — не день отдыха, то учтите, что энергия также благоволит деловым переговорам и заключению сделок. Важно отметить, что именно во вторую половину дня появляется большая вероятность договориться на желаемых условиях.На растущей Луне в Весах могут проявиться проблемы с поджелудочной железой. Сегодня лучше избегать продуктов, которые оказывают на нее повышенную нагрузку: жирная пища, спиртные и газированные напитки, острые блюда и так далее.Эта весенняя суббота подходит для свиданий и признаний в любви. Особенный «накал страсти» можно ощутить с 19 часов, когда Луна сделает точный аспект к Плутону. Даже если вы много лет состоите в браке, напомните своей второй половинке, как она для вас важна.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений