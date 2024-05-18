Более 28,6 млн рублей направлено в муниципальные образования Владимирской области по программе «30...
Более 28,6 млн рублей направлено в муниципальные образования Владимирской области по программе «30 на 70»
В мае участниками обновлённой программы самообложения селян стали 26 муниципальных образований Владимирской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Напомним, по инициативе Губернатора Александра Авдеева господдержка по этой программе теперь составляет 70 процентов, а местные жители в виде добровольных пожертвований собирают 30 процентов от суммы, необходимой им на проекты в сфере благоустройства и инфраструктурного развития населённых пунктов.
В этот раз жители и организации территорий собрали около 12,3 млн рублей, а областная дотация в местные бюджеты превысила 28,6 млн рублей.
Кому были направлены средства областного бюджета… и на что конкретно?
– городу Гусь-Хрустальный – 446,1 тыс. рублей на изготовление и монтаж окон в средней школе №1 и детском саду №34;
– городу Александров – около 2,2 млн рублей на ремонт городских дорог;
– городу Струнино – около 3,9 млн рублей на ремонт городских дорог;
– посёлку Никологоры Вязниковского района – 689,7 тыс. рублей на обустройство мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов (закупка контейнеров);
– Куприяновскому сельскому поселению Гороховецкого района – около 4,5 млн рублей на мощение земельного участка, предназначенного для прохода и проезда в целях благоустройства деревни Арефино и посёлка Галицы;
– Фоминскому сельскому поселению Гороховецкого района – 3,1 млн рублей на благоустройство водоёма в деревне Новцо, мощение дорожек для пешеходов и проезжей части в целях благоустройства деревни Растригино, благоустройство обелиска воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, и скашивание травы в деревне Быкасово;
– посёлку Анопино Гусь-Хрустального района – 163,1 тыс. рублей на уличное освещение;
– Григорьевскому сельскому поселению Гусь-Хрустального района – 69,9 тыс. рублей на приобретение оборудования для детской спортивно-игровой площадки в деревне Константиново;
– Второвскому сельскому поселению Камешковского района – около 112 тыс. рублей на приобретение малых архитектурных форм (скамейки, песочницы, велопарковки) для благоустройства села Второво;
– Ивановскому сельскому поселению Ковровского района – 416,3 тыс. рублей на мощение щебнем подъездных путей к кладбищу деревни Шиловское;
– Новосельскому сельскому поселению Ковровского района – 349,5 тыс. рублей на благоустройство пруда в селе Крутово;
– Кольчугинскому району – около 3,5 млн рублей на организацию газоснабжения жилых домов в деревне Шустино;
– Бавленскому сельскому поселению Кольчугинского района – 2,3 млн рублей на ремонт ограждения кладбища, мощение щебнем автостоянок в посёлке Бавлены;
– Ильинскому сельскому поселению Кольчугинского района – 799,2 тыс. рублей на мощение части земельного участка, предназначенного для прохода и проезда, в целях благоустройства села Алексино;
– Раздольевскому сельскому поселению Кольчугинского района – 83,9 тыс. рублей на благоустройство ключика в деревне Стенки, спил аварийных деревьев в посёлке Раздолье;
– Илькинскому сельскому поселению Меленковского района – 716,2 тыс. рублей на обустройство детской игровой площадки в селе Илькино, устройство тротуара в деревне Лехтово;
– Ляховскому сельскому поселению Меленковского района – 41,1 тыс. рублей на спил аварийных деревьев в селе Ляхи и деревне Венедеевка;
– Ковардицкому сельскому поселению Муромского района – 395,5 тыс. рублей на спил аварийных деревьев в селе Новые Котлицы и деревне Мишино;
– Волосатовскому сельскому поселению Селивановского района – 279,6 тыс. рублей на освещение детской площадки в селе Ильинское, обустройство общественной территории в деревне Копнино;
– Собинскому району – 2,3 млн рублей на организацию газоснабжения жилых домов в деревне Новоселово;
– городу Лакинск – 525,4 тыс. рублей на приобретение ели каркасной;
– Копнинскому сельскому поселению Собинского района – 35,2 тыс. рублей на спил аварийных деревьев в селе Заречное;
– Рождественскому сельскому поселению Собинского района – 104,9 тыс. рублей на спил аварийных деревьев в селе Рождествено;
– Муромцевскому сельскому поселению Судогодского района – 551 тыс. рублей на освещение и монтаж системы видеонаблюдения спортивной площадки, приобретение малых архитектурных форм (флагов и флагштоков), уборку территории в посёлке Муромцево;
– Красносельскому сельскому поселению Юрьев-Польского района – 358,4 тыс. рублей на благоустройство территории общего пользования в селе Красное;
– Симскому сельскому поселению Юрьев-Польского района – около 660 тыс. рублей на благоустройство территории у мемориала воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, приобретение оборудования для зоны отдыха в селе Парковый, приобретение оборудования для выкашивания сорной растительности, спил аварийных деревьев в сёлах Сима, Парковый и местечке Лучки.
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений