Более 28,6 млн рублей направлено в муниципальные образования Владимирской области по программе «30...

Более 28,6 млн рублей направлено в муниципальные образования Владимирской области по программе «30 на 70»В мае участниками обновлённой программы самообложения селян стали 26 муниципальных образований Владимирской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.Напомним, по инициативе Губернатора Александра Авдеева господдержка по этой программе теперь составляет 70 процентов, а местные жители в виде добровольных пожертвований собирают 30 процентов от суммы, необходимой им на проекты в сфере благоустройства и инфраструктурного развития населённых пунктов.В этот раз жители и организации территорий собрали около 12,3 млн рублей, а областная дотация в местные бюджеты превысила 28,6 млн рублей.Кому были направлены средства областного бюджета… и на что конкретно?– городу Гусь-Хрустальный – 446,1 тыс. рублей на изготовление и монтаж окон в средней школе №1 и детском саду №34;– городу Александров – около 2,2 млн рублей на ремонт городских дорог;– городу Струнино – около 3,9 млн рублей на ремонт городских дорог;– посёлку Никологоры Вязниковского района – 689,7 тыс. рублей на обустройство мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов (закупка контейнеров);– Куприяновскому сельскому поселению Гороховецкого района – около 4,5 млн рублей на мощение земельного участка, предназначенного для прохода и проезда в целях благоустройства деревни Арефино и посёлка Галицы;– Фоминскому сельскому поселению Гороховецкого района – 3,1 млн рублей на благоустройство водоёма в деревне Новцо, мощение дорожек для пешеходов и проезжей части в целях благоустройства деревни Растригино, благоустройство обелиска воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, и скашивание травы в деревне Быкасово;– посёлку Анопино Гусь-Хрустального района – 163,1 тыс. рублей на уличное освещение;– Григорьевскому сельскому поселению Гусь-Хрустального района – 69,9 тыс. рублей на приобретение оборудования для детской спортивно-игровой площадки в деревне Константиново;– Второвскому сельскому поселению Камешковского района – около 112 тыс. рублей на приобретение малых архитектурных форм (скамейки, песочницы, велопарковки) для благоустройства села Второво;– Ивановскому сельскому поселению Ковровского района – 416,3 тыс. рублей на мощение щебнем подъездных путей к кладбищу деревни Шиловское;– Новосельскому сельскому поселению Ковровского района – 349,5 тыс. рублей на благоустройство пруда в селе Крутово;– Кольчугинскому району – около 3,5 млн рублей на организацию газоснабжения жилых домов в деревне Шустино;– Бавленскому сельскому поселению Кольчугинского района – 2,3 млн рублей на ремонт ограждения кладбища, мощение щебнем автостоянок в посёлке Бавлены;– Ильинскому сельскому поселению Кольчугинского района – 799,2 тыс. рублей на мощение части земельного участка, предназначенного для прохода и проезда, в целях благоустройства села Алексино;– Раздольевскому сельскому поселению Кольчугинского района – 83,9 тыс. рублей на благоустройство ключика в деревне Стенки, спил аварийных деревьев в посёлке Раздолье;– Илькинскому сельскому поселению Меленковского района – 716,2 тыс. рублей на обустройство детской игровой площадки в селе Илькино, устройство тротуара в деревне Лехтово;– Ляховскому сельскому поселению Меленковского района – 41,1 тыс. рублей на спил аварийных деревьев в селе Ляхи и деревне Венедеевка;– Ковардицкому сельскому поселению Муромского района – 395,5 тыс. рублей на спил аварийных деревьев в селе Новые Котлицы и деревне Мишино;– Волосатовскому сельскому поселению Селивановского района – 279,6 тыс. рублей на освещение детской площадки в селе Ильинское, обустройство общественной территории в деревне Копнино;– Собинскому району – 2,3 млн рублей на организацию газоснабжения жилых домов в деревне Новоселово;– городу Лакинск – 525,4 тыс. рублей на приобретение ели каркасной;– Копнинскому сельскому поселению Собинского района – 35,2 тыс. рублей на спил аварийных деревьев в селе Заречное;– Рождественскому сельскому поселению Собинского района – 104,9 тыс. рублей на спил аварийных деревьев в селе Рождествено;– Муромцевскому сельскому поселению Судогодского района – 551 тыс. рублей на освещение и монтаж системы видеонаблюдения спортивной площадки, приобретение малых архитектурных форм (флагов и флагштоков), уборку территории в посёлке Муромцево;– Красносельскому сельскому поселению Юрьев-Польского района – 358,4 тыс. рублей на благоустройство территории общего пользования в селе Красное;– Симскому сельскому поселению Юрьев-Польского района – около 660 тыс. рублей на благоустройство территории у мемориала воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, приобретение оборудования для зоны отдыха в селе Парковый, приобретение оборудования для выкашивания сорной растительности, спил аварийных деревьев в сёлах Сима, Парковый и местечке Лучки.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений