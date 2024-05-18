Минувшей ночью во Владимире загорелся магазин на улице 850-летия. Как сообщают в пресс-службе МЧС...

Минувшей ночью во Владимире загорелся магазин на улице 850-летия.Как сообщают в пресс-службе МЧС России по Владимирской области, 18 мая в час ночи (1:11, если быть точнее) поступило сообщение о пожаре в магазине.Выяснилось, что горит маркет по адресу: улица 850-летия, дом №6, на предварительной площади - 12 квадратных метров.Пожарные оперативно выехали на вызов. К ликвидации пламени привлекались 5 единиц техники и 21 человек личного состава.Уточняется, что информации о погибших или пострадавших нет.О причинах возгорания в магазине пока неизвестно. Других подробностей к данному часу нет.Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области