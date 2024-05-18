Отменённый «Майский вальс на Георгиевской» во Владимире всё же состоится. Для любителей концертов...

Отменённый «Майский вальс на Георгиевской» во Владимире всё же состоится.Для любителей концертов Городского духового оркестра под открытым небом отличная новость - отмененный «Майский вальс на Георгиевской» всё же состоится 19 мая (в воскресенье) на летней эстраде Центра классической музыки.В программе концерта - вальсы, марши и песни военного времени.Солисты - Виолетта Стрельцова и Татьяна Прокушкина.При участии Ансамбля мажореток Городского духового оркестра.Начало концерта в 15:00.Вход свободный для всех.Фото: https://t.me/ckmvladimirЧитайте и смотрите также:Коллективу губернаторского симфонического оркестра представили нового приглашенного дирижераhttps://vladtv.ru/culture/154740/Любителей классической музыки ждут сразу две музыкальные экспедиции во Владимирской областиhttps://vladtv.ru/culture/154792/